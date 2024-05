CUT/SE manifesta apoio à população de Maruim vítima de alagamentos

A Central Única dos Trabalhadores se solidariza com toda a população do município de Maruim que vem sofrendo com alagamentos devido às fortes chuvas no início desta semana.

A diretora do SINTESE e da CUT/SE, Emanuela Pereira, é moradora do município de Maruim, e vem sofrendo na pele a angústia da população que teve suas casas alagadas, gerando problemas de saúde, perdas de móveis e perdas materiais no geral.

A dirigente sindical esteve na tarde desta quarta-feira, dia 8 de maio, dialogando com o prefeito Gilberto Maynard sobre a situação do sistema de saneamento que está entupido de asfalto e cimento ocasionando todos os transtornos neste momento de chuva intensa.

A diretoria da CUT se coloca à disposição para ajudar no que estiver ao seu alcance em busca de solução efetiva para um problema recorrente que prejudica e fragiliza a população de Maruim a cada novo episódio de alagamento.

Por: CUT Sergipe