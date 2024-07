CUT/SE participa de ato dos servidores do INSS e manifesta apoio à greve

Em greve pela valorização da política nacional de seguridade social, servidores do INSS protestam na porta da Agência Siqueira Campos, em Aracaju, para cobrar melhorias urgentes em todo o Brasil

Na manhã desta quarta-feira, dia 24 de julho, o presidente da CUT/SE, Roberto Silva, e a vice-presidenta da CUT/SE, Caroline Rejane Santos, levaram o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) ao protesto das servidoras e servidores do INSS em greve por condições de trabalho, reabertura das agências do INSS fechadas por Bolsonaro, concurso público, valorização salarial e reformas nos prédios do INSS que atendem à população brasileira.

“A região Nordeste é a que tem o maior déficit de servidores do INSS, e isso impacta diretamente no atendimento à população que precisa ter acesso a seus benefícios. Nosso total apoio a esta greve. Estamos à disposição para o que for necessário para juntos construirmos esta luta, seja aqui no estado de Sergipe ou nacionalmente. Precisamos pressionar o governo para que atenda às reivindicações do movimento sindical”, destacou Roberto Silva.

Ainda sobre a realidade específica da população nordestina, o coordenador geral do SINDIPREV/SE, Deivid Christian, destacou que mais de 50% dos recursos que circulam na maioria dos municípios de Sergipe são benefícios sociais concedidos através do INSS.

“A importância da seguridade social é enorme no estado sergipano. É preciso que os políticos entendam esta relevância e lutem por melhorias na política de seguridade social”, declarou Deivid Christian.

A vice-presidenta da CUT/SE, Caroline Rejane Santos, lembrou que o projeto político de Temer e de Bolsonaro era destruir a previdência social brasileira. “Precisamos lutar para transformar o cenário deixado pelo governo anterior de destruição da política de previdência social em nosso País”, disse.

Laura Bezerra, servidora do INSS e dirigente do SINDIPREV/SE, destacou que a valorização e melhorias urgentes na política nacional de seguridade social favorecerão os servidores e a população atendida. A servidora do INSS falou sobre as dificuldades que boa parcela da população brasileira ainda encontra para acessar os serviços disponíveis através da plataforma digital e reforçou que este problema precisa ser resolvido para não gerar exclusão e desassistência no que se refere à seguridade social.

Nesta quinta-feira, dia 25 de julho, o Comando de Greve vai se reunir para discutir a agenda de luta para os próximos dias.

Foto assessoria

Por Iracema Corso