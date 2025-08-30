CUT Sergipe assume presidência do Conselho Estadual de Trabalho e Renda

A Central Única dos Trabalhadores, através da vice-presidenta Carol Rejane passa a ocupar a presidência do CTER – Conselho Estadual de Trabalho e Renda representando os trabalhadores e trabalhadoras. A vice-presidência será da UGT, com o companheiro Luan Almeida.

A composição do conselho é tripartite com representantes do governo estadual, dos empregadores e dos trabalhadores e a condução é feita em forma de revezamento. Cada representação tem o mesmo número de membros. A gestão que se encerrou estava à cargo dos empregadores e de agora até 2027 será a vez dos trabalhadores gerirem o conselho.

O Conselho Estadual de Trabalho e Renda é um órgão colegiado com o objetivo de discutir e deliberar sobre políticas públicas relacionadas ao trabalho, emprego e renda no âmbito estadual.

“O cenário atual é desafiador, mas nós como representantes das trabalhadoras e trabalhadores estamos dispostos a enfrentar os obstáculos para que possamos discutir e deliberar políticas públicas que auxiliem na geração de emprego e renda para a classe trabalhadora sergipana”, afirma Carol Rejane.

Por Iracema Corso