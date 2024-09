CVV EM ARACAJU INICIA GRUPO DE APOIO AOS SOBREVIVENTES DO SUICÍDIO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADE FEDERAL

O Centro de Valorização da Vida (CVV) em Aracaju dará início no próximo dia 13 de setembro ao Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio (GASS), que é um grupo de apoio de voltado às pessoas que se sentem impactadas pela perda de alguém e para sobreviventes de si mesmo.

O grupo atuará de forma presencial com reuniões que visam a troca de experiências e de apoio emocional através de um espaço de acolhimento, escuta compreensiva e não julgamento, onde o participante possa falar sobre sua história e seus sentimentos.

A iniciativa está sendo possível através de uma parceria da AVISE – Associação Amigos da Vida de Sergipe (mantenedora do CVV em Sergipe) com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), que cedeu o espaço dos encontros.

As reuniões são abertas, gratuitas e iniciam no Mês da Campanha Setembro Amarelo, no dia 13/09 dentro de um espaço privativo, no Mini Auditório de Enfermagem (CCBS) do Hospital Universitário, localizado na Rua Cláudio Batista, na Cidade Nova. Serão sempre duas reuniões por mês, na 2ª e na 4ª sexta-feira do mês, das 15h às 17h.

“Àqueles que sobreviveram a tentativas de suicídio, bem como os que perderam um ente querido por suicídio podem conversar, abertamente, sobre suas dores. Os encontros são sigilosos e gratuitos, realizados por voluntários capacitados e habilitados dentro do Serviço Comunidade do CVV”, explica Savil Vaez, coordenador do CVV Comunidade em Aracaju

Para participar não é necessário inscrição prévia, basta comparecer ao local. Lá os participantes poderão falar abertamente sobre dores e pesares de um luto longo e difícil, que a sociedade em geral ainda não compreende.

“Esta é uma importante iniciativa do CVV em Aracaju, que oferece mais um serviço de apoio emocional, com amparo e cuidado agora de forma presencial e focado nos familiares e amigos que que estão impactados pela perda de alguém. Além disso, permanecemos com o serviço de apoio emocional através do número 188, que funciona 24h por dia”, explica Erna Barros, Porta-vos do CVV em Aracaju.

Serviço

Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio (GASS)

Data: 13 de setembro, sexta-feira. (Duas vezes ao mês – sempre na 2ª e na 4ª sexta-feira do mês)

Horário: 15h às 17h

Mini Auditório de Enfermagem (CCBS) do Hospital Universitário. Rua Cláudio Batista, na Cidade Nova, Aracaju-SE.

Reuniões abertas e gratuitas (não precisa inscrição).

Foto assessoria

Por Erna Barros