Danielle Ferreira comemora 10 anos na advocacia com carreira ascendente

A advogada Danielle Ferreira comemora 10 anos da carreira nesta terça-feira, 28 de maio. Destaque na advocacia sergipana por sua atuação forte, se formou em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e fez pós-graduação em Direito Processual pela PUC/MG e Direito Animal pela UNINTER/PR.

Começou a carreira como estagiária do seu então Professor Carlos Alberto Menezes logo no início do curso. Depois de formada, passou a trabalhar com ele como profissional e em pouco tempo se tornaram sócios em uma relação de respeito, confiança e muito aprendizado ao longo de mais de uma década.

Danielle brilhou como Conselheira Seccional da OAB/SE e se consagrou como uma das profissionais mais respeitadas do Universo Jurídico de Sergipe pelo seu trabalho realizado como presidente da Comissão de Direito Animal da OAB no triênio 2019-2021.

Trabalho que foi ampliado com prestação de serviços à sociedade com a inauguração do Instituto Sergipano de Direito Animal (ISDA) em 2021 sob sua idealização e comando. A jurista também é instrutora no curso de formação da ACADEPOL da disciplina de crimes contra os animais e o meio ambiente.

O reconhecimento chegou também através de premiações com votacao popular como o Prêmio Olho Vivo do Jornal Cinform que Danielle é tricampeã.

Sempre convidada para conceder entrevistas, participar de audiências públicas e conversar com estudantes de Direito em fóruns, mesas redondas e palestras, Danielle se tornou referência na área e é um nome forte e clamado pela categoria para ser a primeira mulher presidente da OAB Sergipe! Competência tem demais para exercer a função com maestria! Parabéns!

Foto assessoria

Por Fredson Navarro