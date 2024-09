Delegada Danielle firma compromisso com as pautas dos servidores

Em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju (Sepuma), a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita da capital, reafirmou o seu compromisso com a valorização dos servidores, respeito aos seus direitos e diálogo permanente com a categoria. Ela também assinou uma declaração de compromisso com os servidores públicos.

No encontro, a candidata destacou a importância dos servidores públicos para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. “E, enquanto servidora pública e filha de servidora pública aposentada, me coloco no lugar de todas as categorias e compreendo a luta para que os seus direitos sejam assegurados”, destacou Danielle.

A delegada Danielle reforçou ainda o seu compromisso com todas as pautas apresentadas pelos servidores municipais. “Para assegurar e ampliar direitos, melhorar condições de trabalho, e valorizar os profissionais do Serviço Público e suas respectivas carreiras. E me comprometo a adotar em nosso Plano de Governo, e a executar em nossa futura administração todos os pontos apresentados pelo SEPUMA”, assegurou.

Também nesta quinta-feira, Danielle se reuniu com representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju (Sindatran) e do Sindicato dos Trabalhadores Fisioterapeutas de Aracaju (Sintrafa) para ouvir suas propostas e firmou compromisso com as categorias.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia