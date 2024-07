Danielzinho Júnior faz show de encerramento na Vila do Forró, em Aracaju

Apresentação fechará a edição deste ano do maior festejo junino de Sergipe

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, está chegando ao fim, após 60 dias de muito forró e cultura para sergipanos e turistas. Na quarta-feira, 31, a programação encerrará com o cantor e sanfoneiro sergipano Danielzinho Júnior que, com energia contagiante, promete fazer uma entrega com muita simpatia. Trios pé de serra, quadrilhas juninas e bandas de forró também farão a diversão dos forrozeiros nos dois últimos dias do maior festejo junino de Sergipe.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e visa fortalecer a cultura e turismo, além de promover a geração de emprego e renda.

Em dois meses, além de acompanhar a programação artística, os visitantes puderam conhecer a cidade cenográfica, o Coreto da Eneva, a capela, O Barracão da Sergipe, além dos espaços de artesanato, moda autoral, ponto do turista, economia solidária, área de alimentação, entre outros.

Acompanhe a programação:

Terça-feira, 30

Coreto

17h30 – Adalto do Acordeon

Barracão

19h – Xapéu di Paia

20h30 – Quadrilha Junina unidos em Asa Branca (Aracaju)

21h30 – Banda Akidaxote

Quarta-feira, 31

Coreto

17h30 – Evillázio José

Barracão

19h – Banda Faz Zuê

20h30 – Quadrilha Junina Século XX (Aracaju)

21h – Quadrilha Junina Pioneiros da Roça

21h30 – Marcelinho Kara Nova das Vaquejadas

23h – Danielzinho Júnior

