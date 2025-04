De cantor de Coral a Gogó de ouro: ele está de volta fará mais uma edição de Festival de Prêmios

O empresário Gogó de Ouro visitou a Redação da Tribuna Cultural, conversou com o jornalista e radialista Magno de Jesus e relatou que fará mais uma edição do seu Festival de Prêmios em Estância. Ele já esteve nessa cidade por alguns anos, realizando esse evento por vinte e seis vezes. A primeira vez que apareceu em Estância, foi para realizar uma campanha e sorteio em benefício do “Projeto Eu Acredito”, que foi criado por Ramos. Também Gogó de Ouro já fez parceria com o Rotary Club, Irmãs de Santa Maria e outros.

Próximo dia 13, domingo, Gogó de Ouro fará esse Festival no Forródromo, em parceria com a Paróquia de São Francisco de Assis, localizada no bairro Cidade Nova. Ele informou que pela cartela grande, que custa R$ 25,00, serão sorteados 10 mil do 1º ao 3º prêmio e no 4º prêmio, o sorteio será de 20 mil reais. Na Rapidinha do Gogó, a pessoa paga apenas R$ 5 reais e concorre a 3 mil reais.

O Festival de Prêmios, segundo Gogó de Ouro, é totalmente bancado pela sua produção. Destacou que tem mantido esse apelido Gogó de Ouro com zelo, amor, trabalho e muita transparência.

Magno de Jesus recebeu Gogó de Ouro na Redação da Tribuna Cultural

O trabalho de Gogó de Ouro movimenta a cidade e região, o comércio, por exemplo, ganha uma pujança e os vendedores ambulantes ficam satisfeitos porque ele leva para o espaço, onde será realizado o Festival, os negociantes de pipocas, espetinhos, água mineral, refrigerantes, cervejas, inclusive as premiações são adquiridas na própria cidade para o dinheiro circular ali mesmo. Da mesma forma, os serviços de sonorização e meios de comunicações da cidade, são contratados para realizarem a divulgação do seu evento.

Gogó de Ouro atua em todos os estados da região Nordeste do país e o seu Festival de Prêmios tem beneficiado pessoas carentes, que acabam comprando a cartela por apenas R$ 25 e até 5 reais, e conseguem ganhar boas premiações.

HISTÓRICO DE GOGÓ DE OURO

Francisco Ladislau Mota Cavalcante, o nome de batismo de Gogó de Ouro, nasceu em 1969 em Tauá, interior do Ceará. O apelido Gogó de Ouro, surgiu na juventude, em 1995, quando começou toda sua história profissional. “Eu estava na cidade de Parnaíba e, nesse tempo, estava parado porque eu era coralista (cantava no Coral da Universidade do Ceará, porque eu era bolsista). Era um projeto de extensão da Universidade, e na época o Governo Estadual extinguiu esse projeto, então eu comecei ir em busca de outra atividade, e um primo meu, na Parnaíba, interior do Piauí, já andava fazendo esse tipo de evento, então ele me telefonou porque estava com uma festa desse tipo por lá. Eu precisando do emprego disse pra ele (mentir) que já tinha feito muito esse serviço de locução. E a partir daí, fiz essa locução para ele. Quando terminou o evento, eu desci do palco e ouvir ele dizer: é um ‘gogó de ouro’. Então, a partir desse momento fiquei sendo chamado de Gogó de Ouro”, explicou Francisco.

Há trinta anos, Francisco Ladislau é conhecido e chamado de Gogó de Ouro. Já teve a oportunidade de trabalhar no rádio, mas para ele, o rádio lhe prendia muito porque ele gosta de viajar e ter contato de perto com as pessoas, então decidiu não seguir a carreira de radialista. “Eu gosto de gente, gosto de palco, gosto de contato humano, gosto de viajar e o rádio prende muito a gente. O rádio é um instrumento muito sério e forte porque a gente tem que cumprir o horário certo, então Deus me deu esse ofício que faço com muito carinho”, destacou.

Pai de quatro filhos, Gogó de Ouro, que é muito católico e devoto de Nossa Senhora de Fátima (por sinal construiu uma capela no seu terreno dedicada a essa santa) ele sempre agradece a Deus por dois dos seus filhos já estarem formados: um em Medicina e outro em Direito. “Se Deus quiser, em breve, formarei os outros dois, graças a essa profissão que Deus me deu”, disse.

Trabalhando o ano inteiro sem parar, conquistando a simpatia do povo, aos 55 anos, Gogó de Ouro disse que no Nordeste ele já trabalhou em mais de cem cidades e só falta percorrer o Rio Grande do Norte, mas que tem projeto pronto para sua produção atuar nesse estado nordestino. “Fico muito feliz por estar há trinta anos trabalhando também com as entidades beneficentes”, finalizou Gogó de Outro.

Por Magno de Jesus – Tribuna Cultural