De graça e para o povo, Bloco do Inova anima Simão Dias nesta sexta-feira

Os foliões de Simão Dias já podem preparar a animação, porque nesta sexta-feira (28), acontece o aguardado Bloco do Inova! O evento promete muita festa e alegria para todos os participantes, garantindo um carnaval de paz e diversão para a população de Simão Dias e região.

O bloco sairá do Ginásio de Esportes de Simão Dias a partir das 19h e contará com uma programação recheada de música e entretenimento. As atrações confirmadas para animar os foliões são Bruninho Nuh Pagodão, Hebert Santos e Dan Chicleteiro, garantindo um repertório diversificado para todos os gostos.

A segurança dos participantes é uma prioridade, e o evento contará com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, proporcionando tranquilidade para quem deseja curtir a festa com responsabilidade. Além disso, o Corpo de Bombeiros e um atendimento do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), estará de prontidão para qualquer emergência, assegurando suporte médico se necessário.

O Bloco do Inova é aberto a todos e será realizado no formato “PIPOCA”, ou seja, sem cordas, totalmente gratuito, permitindo que qualquer pessoa possa participar e aproveitar ao máximo a folia. A festa é uma realização do Movimento Inova, com apoio do professor Edson Costa e do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, onde tem atuado em diversas frentes, buscando sempre contribuir para o bem-estar da população simãodiense.

Reúna sua turma, tra a sua alegria e venha curtir essa grande festa! O Bloco do Inova espera por você para uma noite inesquecível de música e diversão. Venha e brinque em paz!

Por ASCOM/Movimento Inova