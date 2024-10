Debates com candidatos aos cargos de Reitor e Vice acontecem segunda

Votação será na terça-feira com participação de toda a comunidade

Aocntecem nesta segunda-feira (14/10) os debates com os(as) candidatos(as) aos cargos de Reitor(a) e Vice-reitor(a) da Universidade Federal de Sergipe. Organizados pela Comissão Eleitoral, os dois debates serão realizados no auditória da Reitoria, no Campus São Cristóvão, com transmissão simultânea pelo canal da TV UFS no YouTube.

Debate – Eleições UFS (Manhã)

Debate – Eleições UFS (Noite)

A consulta pública à comunidade acadêmica será realizada de forma remota no dia 15 de outubro, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SigEleições) da UFS. Podem votar os docentes das diversas carreiras que ainda estejam em atividade, bem como os técnicos administrativos e alunos e alunas dos cursos de graduação e de pós-graduação, das modalidades presenciais e EaD. Os estudantes precisam estar regularmente matriculados para votar. As mesmas regras valem para alunos, docentes e técnicos administrativos do Colégio de Aplicação (Codap). A comunidade acadêmica de todos os campi poderá participar da eleição.

Acompanhe outras notícias sobre a eleição para Reitor(a) e Vice-reitor(a) no site: https://eleicoes2024.ufs.br/

Ascom UFS