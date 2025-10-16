Decor Kids realiza mais uma edição no shoppingp RioMar Aracaju

Aracaju se prepara para viver mais uma grande celebração da criatividade, do talento e da força do setor de eventos. De 16 a 26 de outubro, a Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju, será o cenário da Feira Decor Kids 2025, encontro que transforma celebrações em movimento econômico e reúne os melhores fornecedores, em um espetáculo de empreendedorismo sergipano. O acesso ao evento é gratuito e segue o horário de funcionamento do shopping.

Mais do que uma vitrine de tendências, a Decor Kids é um movimento que impulsiona a economia criativa local, reunindo os principais nomes do segmento de festas infantis, como decoradores, boleiras, confeiteiros, locadores, fotógrafos, artistas e organizadores que dão vida à magia de cada celebração.

Durante os onze dias de evento, o shopping se transforma em um grande palco de oportunidades. O impacto financeiro do setor é expressivo: o custo médio nacional de uma festa infantil completa varia entre R$ 6 mil e R$ 15 mil, movimentando uma ampla cadeia de profissionais e serviços que sustentam famílias e fortalecem a economia do estado.

Essa união de classe é um dos pilares do evento. Cada expositor representa não apenas o seu talento, mas também um compromisso coletivo com qualidade, responsabilidade e confiança, fatores que oferecem ao cliente segurança na hora de contratar e garantem a credibilidade de um mercado que não para de crescer.

Para Dani Meneleu, idealizadora e organizadora do evento, a Decor Kids é a prova de que criatividade e cooperação são forças que transformam.

“Nosso objetivo é mostrar que o setor de festas vai muito além da beleza das decorações. Ele gera renda, movimenta profissionais e inspira novas ideias. A Decor Kids é sobre celebrar o talento local, fortalecer parcerias e valorizar o empreendedorismo que nasce dos sonhos”, afirma Dani.

