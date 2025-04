Decoração e mesa posta de Páscoa: os itens mais desejados para um almoço elegante

Com a chegada da Páscoa, as famílias costumam se reunir para celebrar a data com um almoço especial, repleto de significados e tradição. Além do cardápio típico da época, com pratos clássicos como bacalhau, peixes e chocolates, a decoração da mesa e os detalhes do ambiente ganham destaque, criando uma atmosfera acolhedora para receber os convidados.

De louças temáticas a arranjos florais delicados, alguns itens se tornam indispensáveis para quem deseja compor uma mesa posta sofisticada ou despojada, mas sempre trazendo o encanto que o décor de Páscoa imprime à época.

Mas afinal, quais são os elementos que não podem faltar na hora de preparar a casa para essa celebração? Para a jornalista Daniela Sampaio, apaixonada por decoração e mesa posta, a dica é apostar em tons claros ou pastel. “Além de transmitir tranquilidade, essas tonalidades são mais fáceis de combinar em composições e mix de estampas, além de harmonizarem com diferentes estilos de decoração”, explica Daniela, que compartilha suas inspirações no perfil @cantinhodapink.

Jogos americanos, sousplats, louças e guardanapos de tecido em cores suaves são escolhas clássicas que permanecem atemporais, conferindo um toque de elegância à mesa. “Peças brancas, como as louças, ficam ainda mais charmosas quando combinadas com tons pastéis, como verde, azul, rosa e amarelo clarinho. Essa paleta de cores dialoga perfeitamente com qualquer acessório temático de Páscoa, tornando a decoração harmônica e sofisticada”, acrescenta a jornalista.

Outro detalhe que faz toda a diferença é a escolha das taças. “Se a intenção for trazer sofisticação à mesa, as taças de cristal são uma excelente opção”, sugere Daniela. Além disso, pequenos gestos criativos podem surpreender os convidados, como a dobradura temática dos guardanapos em formato de orelhinhas de coelho ou a inclusão de arranjos florais que evoquem a magia da época.

Para quem deseja se inspirar e encontrar os itens perfeitos para compor uma decoração especial, o RioMar Aracaju reúne diversas opções de lojas com peças que transformam a celebração da Páscoa em um momento ainda mais memorável. Confira!

Assessoria de imprensa – Lotti+Caldas Comunicação