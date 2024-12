Decoração natalina do RioMar segue até o início de janeiro

Últimas semanas para aproveitar a magia do Natal no RioMar Aracaju

Até o dia 2 de janeiro, a decoração estará disponível aos frequentadores do shopping. Já o Papai Noel se despede do público nesta terça, 24 de dezembro

Até 2 de janeiro, a família poderá aproveitar o Natal do RioMar Aracaju, que neste ano trouxe a Festa dos Ursos, onde elementos temáticos remetem às grandes comemorações, em especial aos 35 anos do shopping. A decoração ganha ainda mais destaque com as atrações lúdicas e instagramáveis instaladas nas duas praças de eventos, oferecendo experiências que transformam cada momento em pura magia.

Na Praça de Eventos Mar, as crianças podem aproveitar o giratório das framboesas, além de tirar fotos com o icônico ursão e na guirlanda gigante. Já na Praça Rio, a diversão está garantida com o minicarrossel e os balanços rema-rema, disponíveis também em versões adaptadas para PCD e juvenis. Na Fábrica de Bolos, o Bom Velhinho permanece até hoje, 24 de dezembro, atendendo com carinho das 14h às 18h. As crianças ainda têm tempo para entregar suas cartinhas e compartilhar seus desejos de Natal.

Projeto Estrelas do Bem

Além da decoração mágica e das atrações, o RioMar também promove o espírito solidário com o Projeto Estrelas do Bem. Até o dia 31 de dezembro, é possível contribuir com brinquedos, alimentos não perecíveis, além de roupas e sapatos. Os pontos de arrecadação estão estrategicamente posicionados:

Brinquedos e alimentos: Piso L2, em frente à loja Sacada.

Roupas e sapatos: Ecopontos na portaria do hipermercado GBarbosa e na Portaria D (próximo à Casa Alemã).

As roupas e sapatos arrecadados serão destinados ao programa Repense Reuse, chancelado pela ONG Humana Brasil, levando esperança e carinho a muitas famílias.

Celebre o Natal no RioMar Aracaju, aproveitando as atrações que encantam milhares de frequentadores e fazendo parte dessa corrente do bem. Ainda dá tempo de viver a magia natalina e fazer a diferença!

Foto Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação