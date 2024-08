Defensoria Pública abre inscrições para estágio em várias áreas

Defensoria Pública abre inscrições para estágio em Direito, Administração, Psicologia, Serviço Social, Contabilidade, Economia e Engenharia Civil

As vagas são destinadas para Aracaju e 31 municípios sergipanos

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio da Comissão de Processo Seletivo de Estágio, abriu no dia 9 de agosto, as inscrições gratuitas para o processo seletivo para estágio remunerado nos cursos de direito, administração, serviço social, psicologia, contabilidade/economia e engenharia civil. O estudante terá até às 12h do dia 17 de agosto para se inscrever, por meio do site: www.defensoria.se.def.br.

As vagas são destinadas para as unidades da Defensoria Pública localizadas em Aracaju e nos municípios de Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Boquim, Capela, Carmópolis, Cristinápolis, Estância, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d`Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Maruim, Monte Alegre, Neópolis, Santana do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Propriá, Ribeiropólis, Salgado, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto.

Para concorrer, o candidato deverá estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, no curso correspondente à sua inscrição para o estágio; ter cumprido, comprovadamente, pelo menos, 20% da carga horária do curso no ato da convocação e estar até o limite de seis meses da data prevista para a conclusão do curso no ato da convocação.

O aluno receberá como bolsa de incentivo mensal o valor de R$ 700 mais auxílio transporte de R$ 121 para uma carga horária de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estágio terá duração de um ano, sendo prorrogável por igual período.

Mais informações, através do telefone 79.3205.3800 (Subdefensoria Geral).

Por Débora Matos