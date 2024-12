Defensoria Pública atende em regime de plantão de 20 de dezembro a 6 de janeiro de 2025

Durante o recesso, a população será atendida na unidade do Fórum Gumersindo Bessa, das 8h às 18h

Entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, período correspondente ao recesso forense, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe atenderá em regime de plantão. A população poderá ter acesso aos serviços das 8h às 18h, na unidade da Instituição localizada no Fórum Gumersindo Bessa, no Bairro Capucho, em Aracaju.

“Estamos disponibilizando os serviços essenciais e assegurando a continuidade da assistência jurídica gratuita para aqueles que mais precisam. A Defensoria reforça seu compromisso com a promoção do acesso à Justiça, garantindo que a população vulnerável não fique desamparada durante o recesso. Essa atuação é fundamental para assegurar direitos básicos e a proteção jurídica em situações emergenciais”, garantiu o defensor público geral, Leó Neto.

O plantão da Defensoria abrange demandas que não podem aguardar o retorno do expediente normal. A população poderá solucionar questões relacionadas a pedidos de concessão de liberdade, procedimentos de saúde, violência doméstica, mandados de prisões cíveis e criminais, e casos envolvendo menores em situação de risco. As equipes plantonistas compostas por defensores públicos e servidores estarão disponíveis para atender situações que necessitem de medidas imediatas.

Os interessados devem se dirigir à Defensoria Pública localizada no Fórum Gumersindo Bessa, das 8h às 18h. Os telefones do plantão são: (79) 3226.3526 e 98867.5294.

Quaisquer dúvidas, os cidadãos podem acessar o site www.defensoria.se.def.br ou entrar em contato diretamente com a unidade responsável pelo plantão, além dos perfis nas redes sociais: instagram e facebook.

Texto Débora Matos