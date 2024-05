Defensoria Pública de Sergipe empossa mais uma defensora pública

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe empossou mais uma defensora pública. O ato de posse, que aconteceu na tarde de segunda-feira (27), na sede da instituição localizada na Travessa João Francisco da Silveira, 44, Bairro Centro, em Aracaju, contou com a presença de membros da Defensoria Pública e familiares da empossada.

Thayanny Dantas Duarte, natural de Recife (PE), foi técnica judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e defensora pública do Estado do Piauí. Optou por integrar o quadro de defensores públicos de Sergipe após três meses atuando na Defensoria Pública do Piauí.

“É um dia muito especial na minha vida e da minha família, que me acompanhou por todos esses anos em busca desse sonho. Meu objetivo profissional sempre foi ser defensora pública e na Defensoria estou concretizando esse sonho. Meu compromisso com a população sergipana vulnerabilizada é a defesa inegociável dos direitos humanos e fortalecer a nossa instituição. A Defensoria Pública de Sergipe é uma instituição forte e que está em expansão. Sinto-me feliz e realizada”, declarou Thayanny Dantas.

O defensor público geral e presidente do Conselho Superior, Vinícius Menezes Barreto, deu boas vindas à empossada e destacou que o defensor público é o servidor que melhor serve à população, principalmente aos mais vulneráveis.

“O defensor público sai dos seus gabinetes e vai buscar o usuário, faz com que chegue a ele não somente a prestação jurisdicional, mas a própria justiça social. A Dra Thayanny já vem de outra Defensoria Pública e o seu histórico e fala denotam a responsabilidade com o que a Defensoria Pública tem de melhor, que é o amparo à população vulnerável”, disse Vinícius Barreto.

