Defensoria Pública empossará mais 10 novos Defensores Públicos nesta segunda-feira

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe empossará mais 10 novos defensores públicos, aprovados no último concurso público para o cargo de Defensor Público Substituto. A solenidade acontecerá na segunda-feira (14), às 17h, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado, no Bairro Capucho, em Aracaju.

Com um quadro atual de 101 membros, a Defensoria Pública passará a contar com 111 defensores públicos. Com os 10 novos, totaliza 32 empossados nos últimos 10 meses.

O defensor público geral, Vinícius Barreto, disse que a meta é preencher todas as Comarcas do interior do Estado. “Nos últimos 10 meses, contamos com 32 novas nomeações, defensoras e defensores públicos que levarão dignidade e cidadania para a população vulnerável economicamente dos municípios sergipanos. Nosso objetivo é que em cada Comarca do interior do Estado haja defensor público para prestar auxílio, assistência jurídica, apoio e levar serviços públicos ao cidadão”, pontuou.

Serão empossados Betina Schreiner, Bruna Rocha Cavalcanti, Carla Viviane Oliveira do Nascimento, Frederico Alves de Fernandes, Ivahyr Pessoa Lebre Silveira, Ludne Nabila de Oliveira Barroso, Luiz Faustino Correa Freire, Marco Antônio Chaves da Silva Filho, Nathalie Celestino Ribeiro de Oliveira e Nina Araújo Melo Leal.

Por Débora Matos