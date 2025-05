Defensoria Pública lançará cartilha sobre Violência Sexual e Aborto Legal

Evento acontecerá durante Lançamento da campanha ‘Zero Gravidez na Infância’ no Auditório da Reitoria na UFS

A Defensoria Pública do Estado, por meio das defensoras públicas Ingrid Ribeiro e Betina Schreiner, estará lançando dia 15 de Maio, às 08h30, no Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe, a cartilha “Violência Sexual e Aborto Legal”.

O evento, que acontecerá durante o lançamento da campanha “Zero Gravidez na Infância”, promovida pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), contará com a presença do defensor público-geral, Leó Neto; representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado, Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estado da Saúde.

A campanha “Zero Gravidez na Infância” contará com uma programação que terá início às 8h30 e encerrará às 12h. Haverá mesa de debates com membros da Defensoria Pública, representantes da Secretaria de Estado da Saúde e do Comitê de Participação de Adolescentes junto ao Conanda.

Em 2024, 183 meninas com menos de 14 anos se tornaram mães no estado, segundo um levantamento feito pelo Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal de Sergipe.

O objetivo da campanha é assegurar às crianças o direito de viver a infância com saúde, educação, dignidade e proteção para seu pleno desenvolvimento, além de atingir uma meta de zero gravidez na infância até o ano 2030 no estado.

Cartilha – A Defensoria Pública orienta sobre conceito de violência sexual e aborto seguro, o que fazer após sofrer a violência, quando a violência resulta em gravidez, o que é necessário para fazer o aborto e onde buscar atendimento em Sergipe.

Texto e foto assessoria