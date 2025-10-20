Defensoria Pública levará crianças carentes ao parque Game Station dia 20 de outubro

A Defensoria Pública do Estado, por meio do projeto Defensores da Alegria, proporcionará a 35 crianças carentes de 6 a 10 anos do Instituto Mariana Moura, uma manhã de lazer e diversão. A ação, promovida pelo Núcleo da Criança e do Adolescente (Nudeca), acontecerá na segunda-feira (20), às 10h, no Parque Game Station, no Shopping Jardins, em Aracaju.

Durante a ação, as crianças terão acesso a todos os brinquedos do parque, saborearão lanches especiais e receberão presentes, em um momento pensado para celebrar a infância, o afeto e o direito à alegria de toda criança.

A defensora pública e diretora do Núdeca, Richesmy Libório, destacou a importância da iniciativa. “A Defensoria Pública não atua apenas na garantia de direitos, mas também na promoção da dignidade e da felicidade. Ver o brilho no olhar das crianças é a maior recompensa do nosso trabalho. É um lembrete de que o afeto e a inclusão também são formas de justiça social”, afirmou.

A manhã promete ser marcada por sorrisos, brincadeiras e gestos de solidariedade — um verdadeiro encontro entre o carinho e o compromisso da Defensoria Pública com a cidadania.

O evento conta com o apoio de defensores públicos, parque Game Station e Casa Alemã.

Texto e foto assessoria