Defensoria Pública manifesta profundo pesar pelo falecimento do Monsenhor Carvalho

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Defensor Público-Geral, José Leó de Carvalho Neto e demais membros, manifestam o mais profundo pesar pelo falecimento do Monsenhor José Carvalho de Souza, 98 anos, ocorrido nesta segunda-feira (26).

“Uma das grandes referências da educação em Sergipe que deixa um grande legado. Monsenhor Carvalho era um amigo e foi meu professor de religião. Carinhosamente conhecido por todos como padre Carvalho, era um ser humano único, um coração enorme e um grande mestre. Vem na minha memória a música que tocava todos os dias no Arquidiocesano para sairmos da sala de aula. São lembranças e momentos inesquecíveis. Sinto muito pela perda desse grande amigo”, lamenta o defensor público-geral, Leó Neto.

Trajetória: Natural de Lagarto, Monsenhor Carvalho foi ordenado sacerdote em 2 de dezembro de 1956, na matriz do município. Em 1957, foi nomeado reitor do Seminário Arquidiocesano e capelão da Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Aracaju.

Em 1960, fundou o Ginásio Diocesano “Sagrado Coração de Jesus”, que posteriormente se tornou o Colégio Arquidiocesano, uma das mais renomadas instituições de ensino do Estado.

O monsenhor também foi empossado, em 2013, membro da Academia Lagartense de Letras, ocupando a cadeira de número 10.

O velório terá início nesta terça-feira (27), a partir das 7h, com a celebração de missa no Centro de Evangelização Cultura, na Rua Propriá, 222, que será presidida pelo Padre Peixoto. O horário e local do sepultamento ainda não foram informados.

Os membros da Defensoria Pública vêm externar solidariedade, amparo e conforto no coração da família e amigos neste momento de muita dor, recolhimento e reflexão.

Ascom DPE