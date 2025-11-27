Defensoria Pública ministra palestra para idosos do CRAS da Farolândia sobre abandono afetivo

A Defensoria Pública, por meio do Núcleo da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, promoveu na quarta-feira (26), uma palestra educativa para os idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Farolândia, com o tema abandono afetivo, abordando os impactos emocionais, sociais e jurídicos decorrentes da negligência familiar na terceira idade.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer a autoestima dos participantes e conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade familiar e social no cuidado com os idosos.

Durante o encontro, foram discutidos os direitos da pessoa idosa, a importância do cuidado, do respeito e da convivência familiar, além de orientações sobre como identificar situações de abandono e os caminhos legais para buscar proteção e apoio.

A defensora pública e diretora do Núcleo, Natalie Brito, destacou a relevância do debate e o papel da instituição na defesa da dignidade da pessoa idosa. “O abandono afetivo não causa apenas dor emocional, mas também compromete a saúde física e psicológica dos idosos. Nosso papel é orientar, acolher e garantir que esses direitos sejam respeitados, fortalecendo vínculos e prevenindo situações de violência e negligência”, ressaltou.

A palestra também contou com momentos de diálogo, em que os idosos puderam relatar experiências, tirar dúvidas e compartilhar vivências, reforçando a importância de espaços de escuta e acolhimento.

A ação integra o conjunto de atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública em parceria com a rede de assistência social, visando promover informação, cidadania e proteção integral à população idosa.

Texto e foto Débora Matos