Em razão das fortes chuvas ocorridas nesta madrugada, que ocasionaram alagamentos no entorno da Central de Atendimento Defensora Diva Costa Lima, localizada no Bairro Jardins, em Aracaju, a Defensoria Pública comunica a suspensão do atendimento no período da manhã desta terça -feira (7).

No decorrer do dia será avaliada possível suspensão no período da tarde, dependendo da situação do local.

Por Debora Matos