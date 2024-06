DEFESA CIVIL ALERTA PARA POSSIBILIDADE DE CHUVA MODERADA NO FINAL DE SEMANA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Chove torrencialmente em Aracaju desde as primeiras horas deste sábado (01) e as informações são de que a previsão segue em vigor até as 18h deste domingo (02).

Com previsão de chuva moderada para as próximas 48h em Aracaju, a Defesa Civil emitiu alerta à população, no início da noite desta sexta-feira (31).

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, destaca a característica das precipitações nos últimos dias. “Temos monitorado as atualizações meteorológicas e verificamos, nos últimos dias, incidência de chuvas passageiras, com intensidade de fraca a moderada. Nesta sexta-feira, os pluviômetros do sistema ClimAju contabilizaram volume acumulado de 11 milímetros de chuva, sem registro de ocorrências, na capital”, explicou.

De acordo com os boletins dos centros especializados em meteorologia, há possibilidade de chuvas mais volumosas para os próximos dias.

O alerta segue em vigor até as 18h deste domingo (02).

Foto AAN