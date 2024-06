Defesa Civil de Aracaju atualiza mapeamento de áreas de risco no Bairro Bugio

Em Aracaju, as ações preventivas contra desastres naturais são subsidiadas por dados estratégicos obtidos através do mapeamento das áreas de riscos. As informações atualizadas periodicamente pela Defesa Civil, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), compõem o Plano de Contingência e contribuem de maneira efetiva para a otimização das atividades de monitoramento, principalmente durante incidência de chuvas, na capital.

O cronograma de atividades do órgão contempla avaliação de áreas com risco de deslizamento de terra, alagamentos e inundações, como é o caso de regiões situadas no Bugio, bairro visitado nesta terça-feira, 4. A ação visa identificar alterações do grau de riscos em pontos monitorados e verificar possíveis novas situações a serem inseridas no documento.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, as informações contribuem para o direcionamento de equipes e recursos às áreas mais suscetíveis. “Nosso principal objetivo é resguardar vidas e reduzir riscos à população. Nesse sentido, o mapeamento é fundamental para que possamos estabelecer prioridades, com base em dados técnicos, que proporcionem maior assertividade às ações de prevenção, mitigação e resposta aos eventos adversos”, salientou.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, informa que, com base no último levantamento realizado, 40 logradouros estão inseridos no mapa das áreas com risco para inundação, na capital. “Esses dados atualizados periodicamente são distribuídos conforme o grau de risco de cada localidade, que pode ser médio, alto ou muito alto. Essa classificação subsidia o planejamento de ações de monitoramento estratégico, que é associado ao emprego de dispositivos tecnológicos do sistema ClimAju, como é o caso de pluviômetros e sensores de elevação da cota do rio Poxim”, detalhou.

No Bugio, atualmente, cinco logradouros estão inseridos na relação de áreas com risco de inundação, sendo dois deles classificados com médio risco e três com alto risco. Essas áreas já são monitoradas e sofrem influência da maré alta, devido à proximidade com o rio Palame.

“Durante a ação empreendida nesta terça-feira, buscamos verificar fatores que possam gerar novos dados para o mapeamento de áreas de risco. Essa foi mais uma importante oportunidade de, também, orientar a população e realizar a busca ativa para cadastro da comunidade no serviço de alerta por SMS 40199”, ressaltou Robson Rabelo.

Após análise dos dados coletados, as informações passarão a compor o mapa das áreas de risco, assim como subsidiará a próxima atualização do Plano de Contingência para enfrentamento às situações adversas, em Aracaju.

