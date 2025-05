Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuva com possibilidade de raios

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta de chuva fraca à moderada, para as próximas 72 horas.

A previsão também indica a possibilidade de ocorrerem raios, trovões e ventos fortes. O alerta foi emitido com base nos dados enviados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para chamar a atenção dos moradores, especialmente os que residem em áreas de risco, foi enviada mensagem por meio do serviço de alerta por SMS da Defesa Civil. Mais de 86 mil celulares cadastrados receberam a mensagem pelo 40199.

A gestão tem monitorado a instabilidade climática e mantém equipes em alerta. “Estamos com as equipes de prontidão para atender à população, em casos de emergência. A gente pede que a comunidade adote medidas preventivas e qualquer eventualidade pode entrar em contato conosco pelo 199”, destacou a coordenadora-geral da Defesa Civil Valéria Bispo.

Ainda segundo a coordenadora-geral, serviços preventivos e mitigatórios foram adotados durante os últimos meses. “A Defesa Civil teve o cuidado de preparar a cidade para que ela reaja, de forma mais segura e efetiva, com relação aos transtornos que podem ser causados em decorrência da chuva”, salientou.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local que deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju , possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

Foto: Defesa Civil/PMA