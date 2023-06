Defesa Civil emite alerta de chuva moderada para as próximas 48h

A Defesa Civil de Aracaju emitiu no final da tarde desta segunda-feira (19,) um alerta para possibilidade de chuva moderada nas próximas 48 horas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, a Prefeitura de Aracaju atua constantemente na execução de ações preventivas contra efeitos das chuvas. “Atuamos de maneira integrada com os demais órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju, para realizar ações que ampliem a capacidade de resiliência da capital em ocasião de chuvas. Também mantemos equipes de prontidão para proporcionar rápido atendimento à população, diante das demandas possam ocorrer”, frisou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, as previsões indicam possibilidade de intensificação da chuva nos períodos da tarde e noite da terça-feira, dia 20. “Em áreas de encosta é importante ficar atento à inclinação de árvores e postes, pois podem ser sinais de risco de deslizamento de terra. Em situações de alagamento, é importante não transitar sobre locais onde não seja possível visualizar o chão. Também há a perspectiva de ventos fortes, por isso ressaltamos que a população não deve ser abrigar debaixo de árvores”, pontuou.

Caso seja identificada situação de anormalidade relacionada à chuva, a população deve ligar para o serviço emergencial 199, da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Alerta SMS

Para realizar o cadastro no Serviço de Alerta é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto Sérgio Silva

Com informações da AAN