Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas para as próximas 48 horas

A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção para a possibilidade de chuvas moderadas nas próximas 48, na capital. Por intermédio da Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), foi emitido, na noite desta quarta-feira (17), alerta via Serviço SMS 40199 para informar a população.

Diante da expectativa de chuva, as equipes da adminitração municipal permanecem de prontidão para atender às ocorrências que possam ser registradas através do número emergencial 199 e para adotar as medidas que sejam necessárias à redução de riscos e transtornos à população.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju trabalham de forma integrada para executar ações preventivas e para proporcionar uma rápida resposta frente aos eventos adversos.

“Intensificamos o monitoramento, especialmente nas áreas de riscos, e orientamos à população para que redobrem o estado de observação aos sinais de anormalidade, como inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, aos recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras. Caso sejam verificados sinais de risco o cidadão deve acionar a Defesa Civil, através do número 199, que funciona 24 horas”, salienta o secretário.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens de alerta basta enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.