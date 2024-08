Defesa Civil de Aracaju emite alerta de ventos que podem variar de 60km/h a 80km/h pra próximas 24h

A Defesa Civil de Aracaju divulgou na manhã desta quinta-feira (29), um alerta de ventos fortes que podem variar de 60km/h a 80km/h, nas próximas 24 horas.

O órgão diz que o envio do alerta tem como base informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso foi encaminhado à população, de forma preventiva, através do serviço SMS 40199. O órgão monitora as áreas mais sensíveis da capital e mantém atenção aos chamados que possam ser registrados através do serviço emergencial 199.

A Defesa Civil orienta ainda para que durante a incidência dos ventos, podem ocorrer eventuais danos à estruturas, queda de árvores, especialmente, na região litorânea, além da remoção de cobertura de telhados e painéis de publicidade.

É necessário manter atenção aos materiais que estejam instalados nas praias da capital. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número 199, que está disponível 24h.

Com informações da AAN