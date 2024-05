DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE UM NOVO ALERTA DE CHUVA MODERADA E MANTÉM EQUIPES EM ATENÇÃO

A Defesa Civil de Aracaju emitiu no final da tarde desta sexta-feira (17), um alerta de chuva moderada para as próximas 24h, na capital.

A medida se baseia nas atualizações dos centros especializados em meteorologia, que indica maior probabilidade de chuva para o sábado (18). As equipes reforçam as ações preventivas, com monitoramento nas áreas de risco e atenção aos chamados que venham a ser registrados através do serviço emergencial 199.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta o alinhamento entre os órgãos municipais. “O Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju está alinhado para atuar no menor tempo de resposta possível, frente às demandas que possam surgir. Diversas ações preventivas vêm ocorrendo continuamente, para mitigar riscos e ampliar a capacidade de resiliência da capital”, salienta.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, a população deve redobrar o estado de observação. “Especialmente nas áreas de rico a população deve ter atenção aos sinais de anormalidade que possam ser ocasionados pelas chuvas. Nas áreas de encostas de morro, alguns desses sinais podem ser, inclinação de árvores e postes, movimentos de massa ou mesmo alterações das condições estruturais das residências. Ainda em relação aos riscos estruturais, é importante observar se há barulho diferenciado no madeiramento do telhado ou aparecimento de rachaduras”, alerta.

O alerta segue em vigor até às 17h do sábado (18). Em situação de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, disponível 24h. “Temos equipes em sistema de plantão para a realização de vistorias e adoção das providências para a redução de riscos”, frisou o coordenador do órgão municipal, Robson Rabelo.

Foto AAN