Defesa Civil de Aracaju mantém atenção às variações meteorológicas na capital até este domingo, dia 09

Na manhã deste sábado (08), os pluviômetros que integram o sistema ClimAju contabilizaram 15 mm de chuva, com maior incidência no bairro Porto Dantas, sem registro de ocorrências. Até o início da tarde do sábado, o órgão atendeu o total de 22 ocorrências.

Entre as demandas registradas 13 estão relacionadas a alagamentos, oito para avaliação de riscos estruturais e uma para avaliação de risco de deslizamento de terra, no bairro Porto Dantas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, indica que há redução progressiva do volume de chuva, desde a emissão do alerta. “Neste sábado, não houve registro de situações de anormalidade. O alerta segue em vigor até o final da tarde do domingo (9). Mantemos as equipes em atenção e prontas para atuar, diante dos chamados que possam surgir”, indicou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, a instabilidade segue sendo monitorada para avaliação de necessidade de emissão de novo alerta. “A expectativa é de as chuvas ocorram de forma moderada, principalmente durante a noite e durante a madrugada, como vem ocorrendo nos últimos dias. A Defesa Civil segue monitorando, principalmente, as áreas mais sucessíveis aos efeitos das precipitações”, salientou.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.