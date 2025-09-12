Defesa Civil de Aracaju mapeia pontos críticos no Centro da capital sergipana

Ruas e avenidas do Centro da capital sergipana estão sendo mapeadas pela equipe de Proteção e Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). O objetivo é identificar os pontos críticos de alagamento para propor melhorias na rede de drenagem local. A iniciativa integra a proposta da gestão municipal de reurbanizar e revitalizar o Centro de Aracaju.

A ação de mapeamento começou no mês de julho. A previsão de término é final deste mês. O trabalho está dividido em três etapas. “Começamos com uma pesquisa nos arquivos da Emurb, onde foram levantados documentos históricos que fazem um registro da rede de drenagem local. A segunda etapa é justamente o mapeamento. A gente conversa com moradores e comerciantes para entender a situação do local. Por último, vamos compilar todas essas informações para elaboração de um documento final”, explicou a coordenadora- geral da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo.

O dono da banca de revista, Bill Laertte Almeida, trabalha na região há 18 anos. Ficou feliz com a iniciativa. “Por incrível que pareça, esta é a primeira vez que vejo alguém fazer esse levantamento. O Centro está precisando mesmo desse tipo de trabalho para ajudar a população. Quando chove, fica ruim para trabalhar. Os clientes não chegam por causa das ruas alagadas”, contou.

Quem também ficou impressionada com a iniciativa, foi a empresária Maria Elma Ferreira Alcântara. Ela é dona de um estabelecimento comercial na rua Arauá, há 30 anos. Para ela, o trabalho vai ajudar no escoamento da água na região. “Esse levantamento é bem-vindo porque quando chove esse trecho da Arauá com Barão da Maruim enche de água e gera transtornos para nós. Com essa iniciativa, a situação vai melhorar”, afirmou.

Foto AAN