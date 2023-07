Defesa Civil de Aracaju registra 69 mm de chuva em 24 horas; tempo permanece chuvoso até domingo, dia 9

De acordo com a Defesa Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), a capital sergipana registrou, nas últimas 24 horas, desde que foi emitido o alerta de chuvas moderadas na cidade, um acumulado de 69 mm de precipitações.

Somente no bairro Farolândia, na zona Sul, em uma hora, dentro do período de alerta, foram registrados em torno de 33 mm de chuva. O alerta segue em vigor até o próximo domingo, dia 9.

Para atuar diante de possíveis impactos provocados pelo alto volume de chuva, a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes de prontidão, executando trabalhos com o foco em evitar pontos de alagamento, com a desobstrução de bueiros, realizados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), além de orientações no trânsito, com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Além disso, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e a Assistência Social também atuaram ao longo do dia em prol da população aracajuana.

Até o momento, 18 ocorrências já foram registradas pela Defesa Civil, sendo nove por alagamento, sete de avaliação de risco estrutural, uma por deslizamento de terra e uma por outras causas. A chuva combinada com a maré alta, registrada acima de 2,0 m no início da manhã, ocasionou impactos principalmente em áreas como a avenida Airton Teles e na Praça da Imprensa, no bairro 13 de Julho, como explica o secretário da Semdec, tenente-coronel Silvio Prado.

“Tivemos um volume de chuvas significativo no início da manhã, que combinou com a maré alta e demandou algumas ocorrências para a Defesa Civil, sendo necessário também o acionamento da SMTT, principalmente no canal da Airton Teles e também na Praça da Imprensa, no bairro 13 de Julho, que foram impactadas, por conta dessa combinação. Algumas ocorrências foram registradas também na antiga Zona de Expansão, com quatro alagamentos no qual em um deles uma família precisou ser retirada do imóvel e colocada aos cuidados da Assistência Social da Prefeitura”, explicou.

Segundo o secretário Silvio Prado, mesmo com esses registros e com o acumulado de chuva nas últimas horas, “as ocorrências identificadas foram de baixa gravidade”. No entanto, a Defesa Civil de Aracaju seguiu trabalhando ao longo do dia para melhorar as condições de escoamento de água pluvial, principalmente na antiga Zona de Expansão.

“O monitoramento continua durante o final de semana, porque a previsão é de chuvas até o domingo, que devem ser decrescentes, com o sábado chovendo menos que hoje, e o domingo também. Mas permaneceremos de sobreaviso para o atendimento de ocorrências que forem demandadas pelo 199 da Defesa Civil”, destaca o gestor.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

Ascom Semdec

Por Thamires Fonseca