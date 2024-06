Defesa Civil emite alerta de chuva para as próximas 24 horas em Aracaju

Com base na atualização dos boletins meteorológicos, a Defesa Civil de Aracaju emitiu, na manhã desta quinta-feira (13), alerta de chuva moderada para as próximas 24h.

O órgão da Prefeitura de Aracaju, vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), encaminhou o aviso aos mais de 86 mil telefones móveis cadastrados no serviço de alerta por SMS 40199, para que a população possa redobrar o estado de observação, especialmente nas áreas de risco.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que essa previsão de chuvas é comum neste período do ano, onde chove um pouco todo dia. Segundo ele, os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju estão com equipes de prontidão e preparadas para atuar, para reduzir riscos e transtorno à população, conforme diretrizes do Plano de Contingência da capital.

“A previsão é de que tenhamos um volume de 50 milímetros durante as próximas 24h. Até o momento, já choveu em torno de 25 milímetros, a metade do previsto, e deve continuar nessa intensidade até às 21h. Após esse horário, a chuva deve reduzir bastante em intensidade, passando para intensidade leve. Enviamos o alerta para que a população redobre a atenção e acione a Defesa Civil sempre que necessário”, completa Silvio.

O alerta segue em vigor até às 12h desta sexta-feira, 14. Caso sejam observados sinais de risco, como inclinação de árvores ou postes, rachaduras, afundamento de piso ou barulhos no madeiramento do telhado, assim como qualquer outra situação de anormalidade, a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que está disponível 24h.

Com informações e foto da ASN