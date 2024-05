Defesa Civil emite alerta para continuidade das chuvas em Aracaju

Com previsão de chuvas moderadas nas próximas 24h em Aracaju, a Defesa Civil emitiu, na tarde desta quarta-feira (08), novo alerta através do Serviço SMS 40199.

Diante do registro de volume acumulado com 117 milímetros de chuva nas últimas 48h, as equipes redobram a atenção às áreas de risco e orientam a população.

O alerta, renovado com base nas atualizações dos serviços especializados em meteorologia, indica possibilidade de continuidade da chuva com ênfase para o período da noite e madrugada desta quinta-feira (09).

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, as equipes que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura estão em atenção e preparadas para atuar, e de prontidão para atendimento às demandas da população.

O secretário reforça as orientações à população. “É importante redobrar a atenção para situações de anormalidade, como a inclinação de árvores e postes, movimentos de massa, assim como para os riscos estruturais que possam surgir nas residências, como rachaduras, afundamento de piso e barulhos diferenciados no telhado. Diante desses sinais de risco, é necessário acionar imediatamente a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h”, destacou o tenente-coronel Silvio Prado.

Balanço

Em 48h de alerta de chuva, com aviso emitido pela Defesa Civil na tarde da segunda-feira, 6, os pluviômetros da capital registram volume acumulado de 117 mm, com maior concentração de quase 50 mm em apenas uma hora, no bairro Robalo. Nesse mesmo período foram atendidas 50 solicitações encaminhadas pela população através do serviço emergencial 199.

“Tivemos um volume de chuva expressivo, considerando que em oito dias o acumulado chegou a 195 mm, enquanto a média histórica para todo o mês é de 275 mm. Vale lembrar que maio é o mês mais chuvoso do ano”, salientou o secretário da Defesa Social e da Cidadania.

Entre as ocorrências atendidas pela Defesa Civil, 29 foram de situações de alagamentos, 12 avaliações de riscos estruturais, cinco colapsos estruturais parciais, uma avaliação de risco de queda de árvore e três avaliações de risco de deslizamento de terra. Não houve registro de vítimas ou desabrigados.

O secretário da Defesa Social, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que houve ação integrada com os demais órgãos da Prefeitura de Aracaju para assistência à população. “Uma pessoa ficou desalojada, sendo encaminhada para a casa de familiares. Também atuamos com efetividade, em conjunto com a Assistência Social e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), para atendimento às famílias impactadas pela chuva”, salientou.

Foto: Ascom Semdec