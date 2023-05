Defesa Civil emite alerta para possibilidade de chuvas intensas nas próximas 72 horas em Aracaju

Com possibilidade de chuvas intensas, nas próximas 72h, a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes de prontidão. Por intermédio da Defesa Civil foi emitido alerta, no final da tarde deste domingo (21), para manter a população informada sobre as condições meteorológicas que demandam maior atenção.

Durante a noite de domingo (21) e madrugada desta segunda-feira (22) a chuva foi intensa e com ventos. Segundo o órgão, o mês de maio é marcado pelo maior volume de chuva e já ultrapassa média histórica de 274,5 milímetros. Até o momento, os pluviômetros contabilizaram 328 mm.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, reforça que os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da gestão municipal atuam de forma coordenada para intensificar ações preventivas e de respostas às situações adversas que possam ocorrer.

“Maio é o mês em que, historicamente, há maior volume de chuva, na capital, com média histórica de 274,5 mm. Esse volume já foi superado, sendo contabilizado pelos pluviômetros da capital, até o momento, 328 mm. Com as precipitações intensas esperadas para os próximos dias, reforçamos as medidas preventivas e mantemos equipes de prontidão para minimizar os impactos que possam ocorrer, assim como para atender aos chamados da população”, frisou o secretário.

Final de semana

Ao longo do final de semana, sábado (20) e domingo (21), até as 17h, a chuva foi registrada com intensidade de fraca a moderada, somando o acumulado de 37,8 mm, com maior incidência no bairro Jardins.

Nesse mesmo período, foram atendidas oito ocorrências, a partir do serviço de emergência 199, sendo duas para situações de alagamentos, nos bairros Santa Maria e 13 de Julho, e outras seis solicitações de avaliação de risco estrutural, sem registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, acrescenta que somado às chuvas ocorridas na última semana, desde a emissão do alerta, na quarta-feira (18), o volume acumulado chega a 161,3 mm de chuva, na capital. Nesse período, o órgão atendeu 21 ocorrências, sendo 8 para alagamentos, 11 para avaliação de risco estrutural, 1 para risco de deslizamento de terra e 1 avaliação de risco de queda de árvore.

“Intensificamos o monitoramento de áreas de risco, em especial as áreas de encosta de morro, suscetíveis à deslizamento de terra, e as áreas com risco de inundação. Esse é um trabalho contínuo que vem sendo intensificado no período com maior incidência se chuva, de maneira que possamos agir preventivamente e proporcionar uma rápida resposta diante das necessidades que possam surgir”, destacou o coordenador.

Orientação

A Defesa Civil, além de emitir o alerta de maneira antecipada e de reforçar o monitoramento, também orienta a população para que mantenha atenção diante de sinais de anormalidade que possam ensejar riscos.

“É importante observar se há inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras. Caso sejam verificados sinais de risco, o cidadão deve acionar a Defesa Civil imediatamente, através do número 199, que funciona 24 horas”, salienta o secretário Silvio Prado.

Foto AAN