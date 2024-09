Defesa Civil emite um alerta de maré alta para Aracaju

A Defesa Civil de Aracaju, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu no final da tarde desta segunda-feira (16) um alerta de maré alta para a capital. O aviso, encaminhado através do Serviço de Alerta por SMS 40199, tem como referência dados divulgados pela Marinha do Brasil, com indicação de elevação do nível da maré de 2,2 m a 2,4m, entre terça e sexta-feira, dias 17 a 20.

Na terça-feira (17), a maré atingirá 2,3m, às 3h21, e 2,2m, às 15h51. Já na quarta-feira, 18, atingirá o volume máximo de 2,4m, no turno da manhã, às 4h02, e no período da tarde, às 16h28, com 2,2m. Para a quinta-feira, 19, a maré chegará a 2,4m às 4h45, e a 2,2m às 17h06. Na sexta-feira, 20, o pico da maré, pela manhã, ocorrerá às 5h24, com 2,3m, e no turno da tarde, às 17h45, com 2,2m.

O diretor-geral da Defesa Civil de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que as equipes monitoram as áreas mais vulneráveis ao fenômeno. “O Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju está com os seus órgãos em atenção para adotar as providências necessárias à redução de riscos e de transtornos nas áreas que possam ser impactadas”, salientou.

Entre as áreas monitoradas estão localidades dos bairros São José e 13 de Julho, com especial atenção para as proximidades da praça da Imprensa, assim como áreas dos bairros Bugio, Jardim Centenário e Lamarão, onde o pico da maré ocorre com retardo de 1h. “A partir do pico da maré, há um período de estagnação por 30 minutos, aproximadamente, até a sua vazante, com a retomada da normalidade”, indicou o diretor da Defesa Civil da capital.

Além do alerta encaminhado nesta segunda-feira, será enviado, posteriormente, alerta de continuidade, contemplando as especificações de horários de atenção para a quinta e sexta-feira. “Orientamos que as pessoas evitem atravessar áreas com lâmina d’água. Em alguns pontos do bairro 13 de Julho pode ocorrer desvio de trânsito, com atuação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), nos horários de pico das marés”, acrescentou o tenente-coronel Silvio Prado.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada através do serviço emergência 199, disponível 24h para atendimento à população.

Fonte: Ascom/Defesa Civil