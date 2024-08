DEFESA CIVIL ESTADUAL VISTORIA OS PALANQUES MONTADOS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO

Com o intuito de garantir a segurança dos participantes durante as comemorações alusivas à Semana da Pátria, profissionais de engenharia que integram a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) vistoriam as estruturas dos palanques utilizados nos ensaios gerais das escolas estaduais para o desfile de 7 de Setembro. De acordo com o coordenador de Recuperação e Gestão de Cenários de Riscos da Supdec, subtenente Moacir Sena, a ação tem o objetivo de salvaguardar a integridade física de todos os envolvidos. “A Secretaria de Estado de Educação e da Cultura solicitou nossa ajuda na vistoria, e, desta forma, desde o último dia 15, verificamos o aterramento das estruturas e equipamentos de sonorização, fixação adequada das escadas, guarda-corpos, palcos, entre outros, bem como demos algumas orientações preventivas”, detalhou.

Ainda segundo Moacir Sena, no que se refere aos palanques das unidades de ensino, o resultado do monitoramento foi satisfatório. “Já vistoriamos os palcos para os ensaios dos desfiles montados pelos Centros de Excelência Francisco Rosa, Governador Augusto Franco, Leandro Maciel e no Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, e não constatamos nenhuma anormalidade. A última vistoria será realizada sexta-feira, 23, no palco montado para o Colégio Estadual 24 de Outubro, no bairro 18 do Forte”, informou.

Segundo o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz, as inspeções terão continuidade nas próximas semanas. “Finalizada esta etapa de vistoria, os próximos monitoramentos ocorrerão no palco que será montado na praça Fausto Cardoso, para a abertura das comemorações da Semana da Pátria, e nos palcos oficiais para o desfile do dia 7 de Setembro, montados na Avenida Barão de Maruim, entre as esquinas das avenidas Gonçalo Prado Rollemberg e Roosevelt Dantas Cardoso”, ressaltou.

Foto: Sedurbi