Chuvas intensas devem ser registradas em Aracaju até a próxima quarta-feira, alerta Defesa Civil

Um alerta de chuvas intensas para Aracaju foi emitido na noite desse domingo (21) com previsão de que as precipitações sigam até a quarta-feira (24).

Até o início da tarde desta segunda-feira (22), o volume acumulado de chuva, desde a emissão do último alerta, soma 58,9 milímetros, com pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte em toda a capital. Já nas últimas 48h, o acumulado chega a 81,1 milímetros. Considerando as precipitações registradas ao longo do mês, o acumulado registrado pelos pluviômetros do sistema ClimAju indica volume de 366 mm de chuva, superando a média histórica para o mês, que é de 274,5 mm.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Tenente-Coronel Silvio Prado, ressalta que todos os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada para minimizar os impactos que as chuvas possam provocar.

“Desde o dia 18, foram registradas 36 ocorrências, através do número 199, todas devidamente atendidas pelas nossas equipes. Em sua maioria, as situações estão relacionadas a alagamentos e avaliação de risco estrutural, principalmente na zona Norte, onde existem edificações mais vulneráveis”, explica o secretário.

Entre as 15 ocorrências atendidas desde a emissão do alerta, no dia 21, cinco estiveram relacionadas à avaliação de risco estrutural, nos bairros Robalo, Siqueira Campos, Centro, Farolândia e Coroa do Meio; três para avaliação de risco de deslizamento de terra, nos bairros Santos Dumont, Porto Dantas e Jardim Centenário; três relacionadas a alagamentos; duas para avaliação de riscos de queda de árvores e outras duas quedas de árvores, propriamente.

De acordo com o secretário, as previsões meteorológicas indicam que haverá chuva de maneira constante, ao longo da semana. “São esperadas chuvas de maior intensidade para as próximas 48h. Então, estamos monitoramento também as áreas de risco de inundação, principalmente no bairro Jabotiana, através dos nossos sensores de monitoramento instalados no rio Poxim”, frisa.

A população deve acionar a Defesa Civil sempre que se sentir em situação de insegurança, provocada por sinais de risco de desabamentos, deslizamento de terra ou inundações. Deve também manter atenção aos riscos de queda de árvores e painéis de publicidade, diante da incidência de ventos fortes.

“Acionando a Defesa Civil através do número emergencial 199, todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju estará preparado para atender as ocorrências e minimizar os impactos provocados pelas chuvas”, destaca Silvio Prado.

Foto AAN