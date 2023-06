Defesa Civil minimiza impactos ocasionados por rompimento de adutora

Equipes da Defesa Civil de Aracaju realizaram, na manhã desta quarta-feira (7), os procedimentos necessários para minimizar os impactos ocasionados pelo rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso) no bairro Jabotiana.

No local, foi verificado que nenhuma residência necessitou ser interditada – apenas um estabelecimento comercial foi parcialmente interditado -, e equipes da Defesa Civil garantiram o devido monitoramento da região para que as obras de reconstrução da adutora fossem realizadas da forma mais segura possível. As equipes atuaram na avaliação estrutural das edificações da região impactada e prestaram apoio à população.

O rompimento da adutora ocorreu nas proximidades da rua Josiel de Brito, e a Deso, responsável pela adutora, foi acionada e adotou todas as providências necessárias para a interrupção do fluxo da água.

Na região, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuou para garantir a mobilidade e organizar o trânsito de veículos, enquanto a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) realizou ações de limpeza da rede de drenagem para evitar possíveis obstruções em bocas de lobo e transtornos à população.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, destaca que tão logo teve conhecimento da ocorrência, a Defesa Civil encaminhou equipes ao local para verificar a situação e prestar os atendimentos necessários à população.

“Acionamos imediatamente o setor operacional da Deso, responsável pela adutora, que encaminhou suas equipes e realizou os procedimentos necessários para a interrupção do fluxo de água na localidade. Os demais órgãos que compõem o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju também foram acionados, como é o caso da SMTT, para a organização do trânsito, a Emsurb e a Emurb”, disse.

Destacou ainda que a Defesa Civil forneceu imagens aéreas, captados por drone, para verificação da área afetada, assim como realizou avaliação de imóveis alcançados pela enxurrada, não sendo observados impactos estruturais ou vítimas.