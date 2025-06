DEFESA CIVIL TESTA EM ARACAJU NOVA FERRAMENTA DE ALERTA NACIONAL PARA DESASTRES DE GRANDES PROPORÇÕES

No próximo dia 14 de junho, a Defesa Civil de Aracaju, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), participará do teste do novo alerta sobre desastres de grandes proporções, do Governo Federal. Além da capital sergipana, a ferramenta ‘Defesa Civil Alerta’ será demonstrada em mais três municípios sergipanos, escolhidos estrategicamente por critérios técnicos de cobertura e vulnerabilidade.

A ação ocorrerá uma única vez e emitirá o alerta para celulares em áreas com cobertura 4G ou 5G, mesmo que estejam em modo silencioso. O grande diferencial do sistema é que não exige cadastro prévio e todos os aparelhos presentes na área de risco receberão o alerta automaticamente.

Segundo a coordenadora-geral da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo, o teste será realizado entre 15h e 16h. “Essa ferramenta é complementar. Portanto, não irá substituir os canais já existentes. É uma forma de ampliarmos a nossa capacidade de prevenção e resposta, aumentando a segurança dos aracajuanos. Importante destacar que no sábado, dia 14, será feita uma demonstração. A população não precisa ficar assustada. Agora, a partir do dia 18, o sistema passa a valer de fato”, pontuou.

A mensagem que será exibida durante o alerta de demonstração será: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no Estado. Mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta”. A tecnologia que viabilizará o novo sistema foi desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com o Ministério das Comunicações (MCom) e com o Ministério da Integração e do Desenvolvido Regional (MIDR).