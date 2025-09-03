Deficiência não é limite: talento e superação no esporte, em Aracaju

A trajetória de Sérgio Cauã mostra que barreiras existem apenas para serem superadas. Paratleta da bocha e 4º colocado no ranking estudantil nacional, ele prova diariamente que a deficiência não define limites para os sonhos.

Com paralisia cerebral e limitações de movimento, Sérgio transforma esforço em conquista e inspira outros jovens a acreditarem no próprio potencial.

“Eu treino porque quero mostrar que a gente pode ir além. A deficiência não me impede de jogar e conquistar espaço no esporte”, destaca Sérgio.

O secretário da Pessoa com Deficiência de Aracaju, Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, reforça que a Semdef é parceira nesse processo de inclusão.

“Histórias como a de Sérgio confirmam que a deficiência nunca será barreira quando há oportunidade. Nosso papel é apoiar, incentivar e garantir que talentos como o dele possam brilhar”, afirma o secretário.

Por meio da Semdef, a gestão Emília Corrêa apoia e valoriza exemplos de superação que representam a verdadeira força da inclusão. Porque quando há determinação e oportunidade, a deficiência nunca será um obstáculo.

Fonte: Assessoria