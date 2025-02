Definida a programação do Rosário Folia 2025; confira todas atrações do evento

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, divulgou nesta sexta-feira (21), a programação oficial do Rosário Folia 2025, o carnaval da paz e da alegria. O tradicional festejo momesco rosarense conta com atrações locais e nacionais e deve impulsionar a economia local.

Todos os dias de festa, a concentração será no Parque Aquático Balneário Municipal. Em seguida, arrastão pelas ruas de Rosário do Catete, sendo finalizada na Praça dos Quiosques com atrações noturnas.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira | Dia 28/02/2025

15h – Bloco Chiquita Bacana com orquestra de frevo. Concentração na Praça Edélzio Vieira de Melo

Sábado | Dia 01/03/2025

11h – Nick Mendes e Juliana, no Balneário

13h – Helder Victor, no Balneário

14h – Pagode Resenha, no Balneário

16h – Banda Seeway (Arrastão)

18h – Asas Morenas, na Praça dos Quiosques

20h – Quinto Round, na Praça dos Quiosques

Domingo | Dia 02/03/2025

11h30 – André Neres, no Balneário

13h – Wanderson Thomé, no Balneário

14h30 – Swing Fatal, no Balneário

16h – Edcity (Arrastão)

18h – Rafinha, o bom de verdade, na Praça dos Quiosques

20h – Robert Pankadão, na Praça dos Quiosques

Segunda-feira | Dia 03/03/2025

12h – Juninho Rodriguez, no Balneário

14h – Samba Family, no Balneário

16h – O Kanalha (Arrastão)

18h – Mikael Santos, na Praça dos Quiosques

20h – Banana Nativa, na Praça dos Quiosques

Terça Feira | Dia 04/03/2025

12h – Berguinho, no Balneário

14h – Túlio Santana, no Balneário

16h – Banda Reflexu’s (Arrastão)

18h – Priscila Carolynne, na Praça dos Quiosques

20h – Terra City, na Praça dos Quiosques

