Katarina acompanha ministro da Pesca e anuncia investimentos para o setor

Nesta quinta-feira, 9, a deputada federal Delegada Katarina acompanhou o ministro da Pesca, André de Paula, em agenda na capital sergipana. Eles participaram da cerimônia de retomada da Estatística Pesqueira no Estado, passo histórico para o fortalecimento do setor, além da inauguração do Centro de Aquicultura do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Dois eventos que, para a deputada Katarina, dialogam diretamente. “Estatística pesqueira nos fornece conhecimento para agir com responsabilidade, enquanto o Centro nos oferece as ferramentas para transformar esse conhecimento em inovação e prosperidade. Juntos, eles representam o Brasil que queremos: um país que respeita seus recursos naturais, valoriza a ciência e investe em futuro”, destaca a parlamentar.

“Depois de quinze anos de escuridão, quinze anos em que a política da pesca estava no escuro, porque sem dados não é possível fazer planejamento, nós vemos hoje esse avanço. O lançamento de um equipamento nacional aqui em nosso estado demonstra a força da nossa pesca”, reiterou.

Em sua fala, a deputada Katarina também destacou os recursos destinados para a área, através de suas emendas parlamentares. “Tenho tratado a pesca como uma prioridade do meu mandato, pautando temas importantes e destinando recursos. Já foram R$ 1,2 milhão, que serão utilizados na aquisição de equipamentos de pesca, como pequenas embarcações, motores, caixas térmicas, redes, tarrafas; equipamentos de proteção e de informática, além de cursos de capacitação”, salientou.

Cinco colônias e associações de pescadores no Estado serão contempladas: a Z-20, em Amparo de São Francisco; a Z-11, em Indiaroba; a Z-2, em São Cristóvão; a associação do povoado Tigre, em Pacatuba; e a associação de Maruim.

“A pesca tem um papel fundamental na economia e na identidade de Sergipe. Além de garantir o sustento de milhares de famílias, ela movimenta comunidades inteiras, gera emprego, renda e mantém viva uma tradição que atravessa gerações. Mesmo sendo, em grande parte, uma atividade artesanal, a pesca é uma verdadeira cadeia produtiva que contribui para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, reforçou.

O ministro André de Paula afirmou que a retomada da estatística será como uma bússola, uma luz que aponta o caminho para o fomento crescente à pesca. “É um instrumento para a construção de políticas públicas ainda mais eficazes, e é esse tipo de política que muda a vida das pessoas”, ressaltou.

Ele também salientou o apoio da deputada ao setor pesqueiro. “Com emenda da deputada Katarina, temos conseguido avançar na atividade da pesca e aquicultura, então agradeço muito por essa parceria, que também se estende ao deputado Fábio Reis e ao senador Laércio, que também tem nos ajudado muito”, reforçou.

Durante a cerimônia, também ocorreu a apresentação de veículos que foram entregues para fomentar ainda mais a atividade no Estado: uma caminhonete, no valor de R$ 300 mil, adquirida pelo mandato da deputada e entregue ao município de Monte Alegre, e um caminhão Bongo, doado pelo deputado Fábio Reis.

Por: Ascom