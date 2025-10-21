Delegada Katarina participa de cerimônia do Vade Mecum e entrega exemplares

Nesta segunda-feira, 20, a deputada federal Delegada Katarina participou da tradicional cerimônia do Vade Mecum, realizada na Faculdade Estácio, em Aracaju. O evento marca um momento simbólico para os novos estudantes do curso de Direito, que receberam gratuitamente exemplares do Vade Mecum impressos por meio do mandato da parlamentar.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar a formação jurídica e apoiar o acesso ao conhecimento desde o início da vida acadêmica, já que o Vade Mecum é uma ferramenta essencial para quem ingressa no curso de Direito, reunindo as principais legislações e servindo como referência durante toda a trajetória profissional.

Durante a cerimônia, a deputada destacou a importância de promover ações que fortaleçam a educação e incentivem o estudo do Direito em Sergipe. “Esse é um instrumento fundamental para a construção de uma base sólida, para quem escolheu o Direito como vocação e missão. Fico muito feliz em poder contribuir, como parlamentar, para que esse material chegue gratuitamente às mãos de estudantes sergipanos”, afirmou a deputada.

A deputada fez um relato emocionante sobre sua carreira profissional, citando como o conhecimento foi fundamental para que ela pudesse ser realizada. E, nesse contexto, o Vade Mecum foi um aliado nos estudos – da graduação à formação como delegada de Polícia.

“Esse aqui é o início da história de cada um de vocês. Lembrem-se de que Direito se faz com técnica sim, mas também com ética, com empatia. A maior arma que temos é o conhecimento, e o Vade Mecum oferece isso a vocês, então, aproveitem”, aconselhou.

A entrega dos exemplares foi recebida com entusiasmo pelos alunos, professores e coordenadores do curso, que destacaram a relevância do gesto para a valorização da formação jurídica no estado.

O coordenador do Curso, Thiago Tavares, destacou o papel social dessa ação. “Temos que agradecer à deputada por essa iniciativa brilhante de doação aos nossos alunos, permitindo que eles tenham acesso às principais leis, inclusive a Constituição, e possam ter uma formação sólida”, destacou.

Por: Ascom