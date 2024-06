Delegado Clever Farias assume titularidade da Delegacia de Riachão do Dantas

O delegado Clever Farias assumiu a titularidade da Delegacia de Riachão do Dantas, após 10 meses de trabalho à frente da Delegacia de Boquim e Pedrinhas.

Clever morou durante a infância, dos 3 aos 12 anos, no município do Centro-Sul sergipano. “A infância é uma fase inesquecível da nossa existência, de grande importância para a formação do caráter, o que me motiva a retribuir toda a receptividade, amor e ensinamentos adquiridos nesta terra”, frisou o delegado.

Em Riachão, no dia 7 de março de 2024, Clever Farias recebeu o Título de Cidadão Riachãoense, afirmando ser o ‘reconhecimento formal do que já era presente em meu coração’.

“Me empenharei para prestar um serviço de segurança de qualidade, reprimindo a ocorrência de crimes e também agindo preventivamente, com o desenvolvimento de ações sociais, em parceria com os órgãos municipais de assistência social, educação, saúde e lazer”, destacou a autoridade policial.

Concluiu dizendo que

“a prestação do serviço de segurança pública humanizada é um legado que pretendo deixar por onde atuo e em Riachão do Dantas não será diferente. Muito grato a Deus e feliz em poder servir aos meus conterrâneos Riachãoenses!”.

Ascom – Delegado Clever Farias