Delegado Clever Farias conclui reforma de imóvel do Projeto Social   

O projeto social ‘Mãos de Deus – Unidos para Servir’, idealizado pelo Delegado Clever Farias, celebra a conclusão da reforma de seu espaço, localizado às margens da Rodovia que interliga os municípios de Lagarto à Simão Dias, nº 1164, nas proximidades do Detran.

O local agora conta com três salas climatizadas e acessíveis prontas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e famílias atípicas, oferecendo acolhimento e suporte especializado.

Com a reforma finalizada, o projeto entra na segunda fase que envolve a aquisição de mobília e o planejamento para o início das atividades.

A iniciativa busca envolver a sociedade e profissionais liberais no trabalho voluntário para servir aos mais necessitados que encontram dificuldades em conseguir assistência de profissionais de saúde para tratamento do transtorno do espectro autista, dentre outros casos que demandam atendimento multidisplinar.

“Se você é profissional da saúde, psicólogo ou empresário que sente no coração o desejo de ser um instrumento nas mão de Deus para servir ao próximo, temos um local disponível sem custos com aluguel. Agora, iniciamos a segunda fase do projeto, com foco na aquisição da mobília e no planejamento para o início das atividades. Seguimos com fé, colocando o amor em ação a serviço do próximo, porque unidos podemos fazer a diferença”, destacou o Delegado.

Para mais informações ou para apoiar a iniciativa, entre em contato pelas redes sociais do delegado Clever Farias.

Ascom – Delegado Clever Farias