Denízia Kawany Fulkaxó lança seu terceiro livro de contos indígenas em Aracaju

Evento acontece nesta quarta-feira, 10 de maio, às 14 horas, no Shopping Jardins

A escritora indígena, pedagoga e advogada Denízia Kawany Fulkaxó estará no Shopping Jardins nesta quarta-feira, 10 de maio, para apresentar ao público sergipano o seu terceiro livro da coleção ‘Kariri Xocó – Contos Indígenas’. O lançamento acontecerá às 14 horas, em frente à livraria Escariz e, além da presença da autora, contará com apresentação cultural de cantos indígenas feita por integrantes da comunidade Fulkaxó, do munícipio sergipano de Pacatuba.

Há 10 anos, Denízia compartilha o cotidiano da comunidade indígena com o público infanto-juvenil, de forma lúdica e educativa. “Este é o terceiro livro da coleção ‘Kariri Xocó – Contos Indígenas’ e o quarto já está no prelo”, destaca. A obra foi lançada em 2022 no Sesc São Paulo e, agora, a sociedade sergipana terá a oportunidade de conhecer a publicação que reúne contos de Denízia ilustrados por Otávio Bressane.

‘Kariri Xocó – Contos indígenas’

A coleção traz aspectos da educação indígena e da educação escolar indígena e, de forma simples, seus contos e cantos retratam aspectos culturais que envolvem os povos Kariri Xocó, Fulni-ô e Fulkaxó. Com personagens criados pela autora, que representam as pessoas da comunidade, vão surgindo os relatos da vida desses povos.

Questões como o acesso à tecnologia, o desenvolvimento da consciência e do ativismo político, o processo de cura e demais temas ligados à cultura vão se revelando, trazendo conhecimento e desmistificando conceitos arraigados na sociedade não indígena. As obras proporcionam uma leitura gostosa e sadia a crianças, adolescentes e também a jovens e adultos, encantando a todos com suas histórias.

Contos indígenas por Denízia Kawany Fulkaxó

O quê? Lançamento do livro ”Kariri Xocó – Contos indígenas, Volume 3′, de Denízia Kawany Fulkaxó, e apresentação cultural de cantos da comunidade Fulkaxó, de Pacatuba (SE).

Quando? Quarta-feira, 10 de maio, às 14 horas.

Onde? Em frente à livraria Escariz do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Pessoal

