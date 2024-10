Depama resgata cadela e três filhotes em situação de maus-tratos em Aracaju

A Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou uma cadela e três filhotes em situação de maus-tratos. O resgate aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 3, em um imóvel no Jardim Petrópolis, bairro Santo Antônio, em Aracaju.

Segundo as denúncias anônimas, a cadela havia dado cria recentemente e estava sendo mantida escondida em um banheiro nos fundos do imóvel. Ela estava bastante debilitada não só pelo parto mas também pela negligência e falta dos devidos cuidados por parte de seu tutor.

Ao chegar ao local, os policiais constataram ainda que a cadela e os três filhotes também estavam com muitos carrapatos e vivendo em local sujo, evidenciando a situação de maus-tratos.

Os animais resgatados foram submetidos a atendimento médico veterinário e colocados em lar temporário. O tutor já foi identificado, e o inquérito policial foi instaurado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

