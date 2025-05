Deputada Kitty Lima reforça seu ativismo com ação em defesa dos animais no bairro Bugio

Na manhã desta terça-feira, 13 de maio, a deputada estadual Kitty Lima mostrou mais uma vez por que é referência na defesa da causa animal e no apoio a iniciativas comunitárias. Atendendo a um chamado do protetor Abrão, Kitty foi até o bairro Bugio, em Aracaju, prestar assistência a animais que estavam infestados de carrapatos.

Sensível à situação, a parlamentar levou medicamentos, ração e atenção aos bichinhos resgatados, reafirmando seu compromisso com a proteção animal. Mas a visita foi além da ajuda emergencial: Kitty aproveitou a oportunidade para conhecer de perto o projeto Jovens Talentos, coordenado por Abrão, que atua com crianças e adolescentes da comunidade oferecendo atividades socioeducativas.

“Cuidar de quem cuida também faz parte da nossa missão. Quando apoiamos protetores como Abrão, estamos fortalecendo uma rede de amor e solidariedade que vai muito além dos animais”, declarou a deputada..

Com uma atuação marcada pela presença constante nas comunidades e pelo ativismo direto, Kitty Lima tem sido uma voz ativa em Sergipe por políticas públicas que unam o cuidado com os animais ao fortalecimento do tecido social. A ação de hoje reforça essa postura: estar ao lado de quem dedica a vida à proteção animal e, ao mesmo tempo, incentivar projetos que fazem a diferença na vida de jovens em regiões periféricas.

Kitty acredita que a causa animal está diretamente ligada à promoção da cidadania, e vem trabalhando para que seu mandato seja um instrumento de transformação — seja nos abrigos, nas ruas ou em iniciativas como a do Bugio.

Fonte: Assessoria