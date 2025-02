Deputada Linda Brasil destaca campanha contra o assédio no Carnaval

A deputada Linda Brasil (Psol) fez um discurso na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), usando uma fantasia para alertra de que identidade de gênero não é fantasia. Ela destacou uma campanha que será desenvolvida pelas Mulheres no Psol no período do Carnaval, com o tema: ‘Respeito é a Melhor Fantasia; com Assédio Não tem Folia’.

“Vou falar um pouco do Carnaval, trazendo uma mensagem do coletivo das Mulheres do Psol, do qual faço parte, destacando que não é não. Que todas as pessoas possam brincar respeitando, pois identidade de gênero não é fantasia, Identidade de gênero é a pessoa se sentir feliz, se sentir bem da forma que está e se apresenta; então vamos respeitar, porque Carnaval é tempo de festa, alegria e liberdade. Infelizmente para muitas mulheres e pessoas LGBTQIA+, também pode ser um período de vulnerabilidade”, observa.

Linda Brasil enfatizou ser preciso garantir que todos tenham o direito de curtir o Carnaval sem violência e sem medo. “O estado de Sergipe tem uma lei que prevê que bares, restaurantes, casas noturnas e eventos adotem medidas de auxílio às mulheres em situação de risco. Isso inclui acompanhamento até um transporte seguro e acionamento da polícia se for necessário. Além disso, os estabelecimentos são obrigados a divulgar essas medidas de proteção e capacitar seus funcionários para agir nesses casos. Vamos cobrar essa responsabilidade e garantir que a lei seja efetivamente cumprida especialmente em datas festivas como o Carnaval”, ressalta.

A parlamentar acrescentou que os números mostram que nem só de folia é feito o Carnaval das sergipanas. “Em 2002, nosso estado registrou 62 casos de assédio sexual e 462 casos de importunação sexual. Sabemos que esses dados não refletem a realidade completa do que ocorre durante as festas, porque muitas vítimas ainda têm medo e vergonha de denunciar; por isso além de denunciar, precisamos falar sobre a responsabilidade coletiva, a segurança das mulheres e pessoas LGBTQIA+ é um compromisso de toda a sociedade. Quem presenciar alguém em situação de vulnerabilidade, estenda a mão. Se presenciar algum caso de assédio ou importunação, estenda a mão, denuncie. Carnaval não é desculpa para a violência. Se alguém se mostrar desconfortável ou em perigo, ofereça ajuda, pois um simples gesto pode evitar uma tragédia”, orienta destacando que as denúncias podem ser feitas ao número 180.

E explicou que o artigo 17 do Código Penal informa que o consentimento só existe quando é livre e consciente. “Então, presenciou alguém alcoolizado e vulnerável, haja com empatia; entrem em contato com algum familiar para ajudar a pessoa a chegar em casa ou encaminhe para os serviços de saúde. A atenção de todos pode proteger vidas. A pessoa que for vítima de importunação sexual ou estupro, saiba que os direitos precisam ser garantidos; busque locais seguro e peça ajuda; preserve provas; se possível guarde roupas e objetos; registre mensagens e testemunhas; veja se tem câmeras próximas ao evento. Outra iniciativa é buscar atendimento médico imediato, que é garantido por lei às vítimas de violência sexual”, afirma.

Durante a Sessão Plenária, foram distribuídos leques sobre a Campanha com informações alertando os foliões.

UFS

A deputada destacou ainda o processo eleitoral para a escolha do reitor na Universidade Federal de Sergipe (UFS). “Ontem, a democracia venceu lá na UFS. O colégio eleitoral votou e confirmou a escolha feita pela consulta acadêmica realizada em outubro de 2024, elegendo o professor André Maurício e a professora Silvana Bretas, reitor e vice-reitora da Universidade Federal de Sergipe. Na semana passada o Ministério da Educação e Cultura (MEC) recomendou que a Lista Tríplice fosse feita exclusivamente pelo Colégio Eleitoral da UFS, sem caráter vinculante à consulta acadêmica, o que parecia ser uma brecha burocrática para desconsiderar a consulta acadêmica e reverter o seu resultado, acabou mostrando a força das e dos estudantes;das e dos professores e professoras, das e dos técnicos administrativos, em defesa da autonomia da UFS e dos valores democráticos”, afirma.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza